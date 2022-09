TEC kan eerste zege geen goed vervolg geven; HHC Hardenberg duwt Tielse ploeg weer naar beneden

HHC Hardenberg liet meteen zien waarom het bovenin de tweede divisie staat. De bezoekers hadden het initiatief en kregen al snel een enorme kans via Matthijs Hardijk, maar hij schoot naast. Even later belandde een poging van Jesper Drost via een Tiels been op de lat boven doelman Mathijs Swaneveld.

TEC hield stand tot de rust maar in de tweede helft drukte HHC Hardenberg door en kreeg het na een uur spelen een terechts strafschop. Danny Bouws werd door twee TEC‘ers onderuit gehaald en de bal ging op de stip. Aanvoerder Rob van der Leij schoot de bal via het been van Swaneveld raak: 0-1.

Van fatsoenlijk voetbal was al lang geen sprake meer, want dat was haast onmogelijk op het kletsnatte veld op sportpark De Lok. TEC probeerde het in de slotfase nog met voorzetten vanaf de zijkant, maar HHC Hardenberg bleef vrij eenvoudig overeind.

In de slotfase counterde HHC Hardenberg ook nog naar 0-2. Invaller Mike Veenstra zorgde er voor dat de punten mee naar het oosten gingen.

TEC: Swaneveld; Pereira (46. Van Essen), Leeuwin, Camara, Van Rijn; Vermeer, El Makrini (87. Uiterloo), Van Haaren (72. Aamri); Kortstam, El Idrissi en Mengerink (72. Van Kippersluis).