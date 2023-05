TEC moet de nacompetitie in en dat komt hard aan: ‘Het wordt lastig om de boel op te peppen’

Excelsior Maassluis pakte een punt bij AFC (0-0) en TEC verloor. Gevolg: de Zuid-Hollanders wipten over de Tielse formatie heen op de ranglijst en speelden zich veilig. En TEC? Toch de nacompetitie in. Bij aanvoerder Basil Camara kwam de stoom uit z’n oren. ,,Ik denk dat bij veel van ons het belang van deze wedstrijd misschien niet duidelijk was. Dit is gewoon leven of dood hè. Het ontbrak bij ons aan strijdlust. Ja, dan krijg je dit...”