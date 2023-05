TEC moet het in allesbeslissende wedstrijd tegen Scheveningen doen zonder ‘Big Man’ Bo van Essen

Bijna de helft van alle Tielse doelpunten maakte hij dit seizoen, maar in de strijd om lijfsbehoud moet TEC het zaterdagmiddag tegen Scheveningen zonder hem doen. Bo van Essen (24) heeft zijn laatste wedstrijd in het oranje gespeeld.

Op advies van de dokter voetbalt Van Essen dit seizoen niet meer. Hij kampte met wat knieproblemen. Uit de MRI-scan bleek niets kapot te zijn maar het was beter om de komende wedstrijd(en) over te slaan. Voor TEC een aderlating. Voor Van Essen betekende het dat hij zijn laatste wedstrijd voor de Tielse ploeg heeft gespeeld. In de zomer stapt hij immers over naar Kozakken Boys.

De aanvaller werkte zich op sportpark De Lok op van bankzitter naar big man. ,,Het was wennen toen ik vanuit de derde divisie bij TEC terecht kwam. Ik wist dat ik onderaan de ladder moest beginnen, maar vond wel dat ik te weinig kansen kreeg.”

In de tweede seizoenshelft legde Van Essen de basis voor een formidabel tweede seizoen. ,,Na de winterstop speelde en scoorde ik meer. Ik mocht steeds in de basis beginnen, maar dat had ik natuurlijk zelf afgedwongen.”

Een jaar later is Van Essen niet meer weg te denken uit de Tielse equipe, maar dat gaat toch gebeuren. Met 18 doelpunten - TEC maakte er in totaal 40 - staat hij op de derde plek op de topscorerslijst van de tweede divisie. Het leverde hem een transfer naar Kozakken Boys op. ,,Ik ben iemand die het fijn vindt om weer in een nieuwe omgeving te belanden. Ik ken de technische staf en trainer Scott Calderwood goed. Deze kans kwam voorbij en ik vond dat ik ‘m moest pakken.”

TEC-Scheveningen (zaterdag 15.30 uur, sportpark De Lok in Tiel). TEC afwezig: Marciano Mengerink (knie), Vinnie Vermeer (knie), Bo van Essen (knie).