TEC na twee overwinningen met vertrouwen richting crème de la crème van de tweede divisie

De Treffers na topper tegen regerend kampioen Katwijk nog altijd koploper

KATWIJK - De Treffers gaat ook na de confrontatie met kampioenskandidaat Katwijk aan kop van de tweede divisie. De topper op sportpark De Krom eindigde zaterdagmiddag in 0-0. Voor de Groesbeekse ploeg was het gelijkspel het eerste puntenverlies in zes duels.

17 september