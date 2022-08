TEC onderuit in oefenduel met derdedivisionist Hercules

Dubbele stunt TEC: voormalig FC Utrecht-verdediger en oud-middenvel­der van FC Volendam richting Tielse tweededivi­si­o­nist

TEC heeft zich voor komend seizoen versterkt met Ramon Leeuwin (34) en Kevin van Kippersluis (29). In totaal is het duo goed voor bijna vierhonderd wedstrijden in het betaald voetbal. Beide voetballers trainden donderdagavond al mee met hun nieuwe ploeg.

15 juli