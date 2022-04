TEC-revelatie Sergio Kaleka als konijn uit de hoge hoed

In zijn eerste twee wedstrijden viel Arnhemmer Kaleka twee keer uit met een schouderblessure. Tijdens de 2-0 overwinning op Spakenburg maakte hij voor het eerst de negentig minuten vol. ,,Mijn schouder raakte tegen ASWH uit de kom en daar had ik tegen Excelsior Maassluis weer last van. Eigenlijk vond de fysio het niet verstandig dat ik ging voetballen, maar ik wilde zo graag. Ben zó blij met deze kans. Ik heb wat pijnstillers genomen en gezegd dat het allemaal wel oké ging.”

Onder 23-2

Die kans pakt Kaleka met beide handen aan. Vaste rechtsback Rodney Klooster is al een paar weken geblesseerd. Jason Wall leek zijn logische vervanger, maar ineens was daar Kaleka. Voor veel Tielse toeschouwers een onbekende, want hij begon dit seizoen in de Onder 23-2. ,,Eigenlijk dacht ik na het afgelopen seizoen: fuck voetbal. Ik was er klaar mee. Eerlijk gezegd was mijn mentaliteit ook nooit echt top. Ik dacht echt aan stoppen, maar toen kwam TEC en wilde ik het toch nog eens proberen.”