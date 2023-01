TEC shopt ook in 2023 verder en haalt opnieuw voormalig profvoetballer in huis

Van Anholt speelde 166 wedstrijden in de eredivisie, vooral voor SC Heerenveen. In 2016 maakte hij de overstap van de Friese club naar Willem II. Daarna voetbalde Van Anholt in Amerika bij Los Angeles, NAC Breda en bij het Cypriotische EN Paralimniou. Afgelopen zomer was de verdediger nog op proef bij Go Ahead Eagles maar dat mondde niet uit in een contract.