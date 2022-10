TEC snel klaar in KNVB-beker; Spakenburg slaat binnen vijf minuten twee keer toe

TEC had het hoofdtoernooi van de KNVB-beker gehaald door het Brabantse UNA met 1-0 te kloppen. In de eerste ronde van het hoofdtoernooi stuitte de ploeg van trainer Hans van de Haar op Spakenburg, dat op de ranglijst van de tweede divisie zes plekken hoger staat dan TEC.

Het eerste gevaar was ook voor de thuisploeg. Vince Gino Dekker kwam naar binnen en schoot de bal naast het doel van goalie Nick van den Dam, die voor de tweede wedstrijd op rij de voorkeur kreeg boven Mathijs Swaneveld. Een paar minuten later kreeg ook TEC zijn eerste kans, maar Bo van Essen stuitte op doelman Dion Vlak.

Na enkele kopkansen voor de thuisploeg, kwam Marciano Mengerink in de 34ste minuut een teenlengte tekort na een voorzet van Van Essen en dus was het halverwege nog 0-0.

Daar bleef het niet lang bij want na rust was het binnen no time al 2-0 voor Spakenburg. Eerst kopte Koos Werkman vanuit een corner raak, even later verdubbelde Maurice de Ruiter de score vanuit de omschakeling.