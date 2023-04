TEC sprokkelt punt bij Koninklijke HFC maar raakt verder achterop in degradatiestrijd

De eerste grote kans in Haarlem was voor de thuisploeg, toen verdediger Ruben Heeremans de bal vanuit een corner op doelman Nick van den Dam en vervolgens de paal kopte. Op slag van rust kwam Zakaria Eddahchouri net iets tekort om een voorzet van André Morgan binnen te lopen.

Die drie punten had TEC goed kunnen gebruiken in de strijd tegen degradatie. Zeker omdat Scheveningen - een van TEC’s concurrenten daarin - opnieuw won, maar in de 88ste minuut zorgde Gerry Vlak ervoor dat TEC slechts één punt over hield aan het duel in Noord-Holland. Hij schoot de bal vanaf een meter of twintig achter Van den Dam: 1-1.