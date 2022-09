TEC start opnieuw dramatisch, maar is uiteindelijk niet tevreden met punt tegen AFC

Net als vorige week bij OFC (2-2) startte TEC dramatisch en kwam het na drie minuten op achterstand. Onoplettendheid van Guido van Rijn zorgde ervoor dat Raily Ignacio geen buitenspel stond en de bal af kon leggen op Melvin Platje, die de 0-1 binnentikte.

Dat tegendoelpunt schudde TEC niet bepaald wakker. De Tielse ploeg bleef uitblinken in foute passes en mocht de Amsterdammers danken dat het bij 0-1 bleef. Het leek voor de bezoekers zo’n gemakkelijke middag te worden dat AFC het na een half uur prompt een stuk rustiger aan ging doen.

Mengerink

En toen sloeg Marciano Mengerink toe. Nadat eerst Bo van Essen dicht bij de 1-1 was (redding Gijs van Zetten), schoot Mengerink TEC in de 41ste minuut op gelijke hoogte. Hij passeerde Van Zetten - in twee instanties - in de korte hoek.

In de tweede helft was het juist TEC dat sterker was en kwam de thuisclub via Van Essen op voorsprong. Op aangeven van Adham El Idrissi - en na een overstapje van Mengerink - schoot Van Essen de 2-1 binnen.

Even later moest Mengerink het duel beslissen met de 3-1, maar in plaats van de bal in de verre hoek te schuiven wilde de spits het mooi doen; het stiftje mislukte.

Raak aan de andere kant

Vijf minuten later was het aan de andere kant wél raak. Opnieuw bediende Ignacio Platje, die bij de tweede paal binnenkopte: 2-2.

In de slotfase kreeg TEC nog twee grote kansen op de overwinning. Vijf minuten voor tijd kopte El Idrissi op de lat en in de 87ste minuut moest doelman Van Zetten optreden na een schot van El Idrissi. Het bleef bij 2-2.

TEC: Van den Dam; Kortstam, Leeuwin, Camara, Van Rijn; Aamri (90. Kaleka), El Makrini (78. Van Haaren), Van Kippersluis; El Idrissi, Mengerink (78. Vermeer) en Van Essen.