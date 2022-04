TEC strijdt tegen degradatie en daar kan het ‘strijder’ Guido van Rijn goed bij gebruiken: ‘We beseffen dat het vijf voor twaalf is’

‘Strijden tegen degradatie’, het zijn clichématige kreten die automatisch voorbij komen bij ploegen die onderin bivakkeren. Maar strijden is wel het juiste begrip om de voetballer Van Rijn de typeren.



In zijn tijd bij FC Lienden moest er al eens een verschoven neusbotje recht gezet worden en vorige week was zijn oor dus de sjaak. ,,Daar moet ik het wel van hebben, strijden. Dat is het minste wat je kunt doen. Maar dan loop je wel tegen dit soort dingen aan.



Ik knalde zaterdag ook nog tegen een reclamebord, toen ik een bal binnen wilde houden. Ach, het hoort erbij. Ik ben voor zaterdag in elk geval weer goed opgelapt.”