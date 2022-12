TEC stunt bij subtopper Quick Boys en is klaar voor opmars in 2023

Hoewel TEC-topscorer Bo van Essen tekende voor het eerste schot op doel, was de openingsfase van de wedstrijd voor de thuisploeg. Eerst schoot Jeffrey Ket op de handen van doelman Nick van den Dam en even later ging een kopbal van Ivailo Staal over.

Waar Quick Boys de bal er niet in kreeg, lukte dat aan de andere kant wel. Van Essen gaf voor; Adham El Idrissi schoot raak: 0-1.

Tyrone Owusu was vlak voor rust nog dicht bij de Katwijkse gelijkmaker, maar hij raakte - vrijstaand voor Van den Dam - de kluts kwijt en kwam niet tot een doelpoging.

In de tweede helft was de eerste grote kans voor de bezoekers. Doelpuntenmaker El Idrissi ging af op Paul van der Helm, maar miste. Even later was het wél raak voor de spits. Vanuit de omschakeling bediende Anass Aamri El Idrissi, die de bal achter Van der Helm schoot: 0-2.

Die marge hield TEC niet lang in stand, want tien minuten later schoot Nick Runderkamp Quick Boys terug in de wedstrijd en leek een kopie van het eerste duel tussen beide ploegen zich af te spelen. In Tiel draaide Quick Boys eerder dit seizoen een 1-0 achterstand in het laatste kwartier om: 1-3.

In de slotfase leek Quick Boys inderdaad op gelijke hoogte te komen; eerst schoot tweede divisie-topscorer Youssef El Khachati op de vuisten van Van den Dam, in de rebound miste Sem van Duijn. Maar TEC hield het vol en kruipt daardoor naar de vijftiende plek in de tweede divisie.

Op zondag 22 januari hervat TEC de competitie met een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter OFC.

TEC: Van den Dam; Klooster, Leeuwin, Camara, Pereira; Kaleka, Aamri (78. Van Haaren), El Makrini, Van Veenendaal; Van Essen (84. Esajas) en El Idrissi.