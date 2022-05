TEC-trainer Hans van de Haar: ‘Als ik de berichten lees, lijkt het wel alsof we vijf punten onder de streep staan’

Kozakken Booys en GVVV - de nummers zestien en zeventien van de ranglijst - kruipen dichter naar de veilige plek vijftien, waar TEC momenteel op staat. Een overwinning op Jong FC Volendam vanmiddag, is dan ook erg welkom in Tiel. ,,We hebben Katwijk-uit goed geanalyseerd en de goede punten eruit gehaald. Al waren dat er trouwens niet veel”, beseft trainer Hans van de Haar. ,,Maar voor ons is de wedstrijd tegen Volendam nu duizendmaal belangrijker dan die pot tegen Katwijk. We kunnen wel naar andere clubs gaan kijken, maar we moeten zelf gewoon winnen.”

TEC’s gat naar een nacompetitieplek was drie weken geleden nog negen punten. Nu nog maar vijf. ,,Er wordt veel gespeculeerd. Als ik de berichten in de media lees, lijkt het wel alsof we vijf punten onder de streep staan. Maar voorlopig staan we er gewoon vijf boven en hebben we alles in eigen hand. Dat moeten we tegen Volendam ook uitstralen”, zegt Van de Haar.

In het uitduel bij Volendam ging TEC met 4-0 onderuit. TEC verloor bij die andere beloftenploeg in de tweede divisie, Jong Sparta Rotterdam, uit ook ruim, maar kwam thuis een stuk beter voor de dag (1-1). Daar hoopt Van de Haar vandaag ook op. ,,Tegen die beloftenploegen verschilt het nogal of je op gras of kunstgras speelt. Ons veld ligt er een stuk beter bij dan vorige maand. Hopelijk is dat in ons voordeel.”

TEC-Jong FC Volendam (zaterdag 15.30 uur, sportpark De Lok in Tiel). TEC geblesseerd: Kevin Sterling.