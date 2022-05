TEC-trainer Hans van de Haar: ‘Volgend jaar ook tweede divisie? Dan hebben we 40 punten nodig’

Met het gelijkspel bij de titelkandidaat uit Haarlem kon de ploeg van Van de Haar niet ontevreden zijn. Koninklijke HFC daarentegen wel, want die ploeg verspeelde dure punten in de strijd om het kampioenschap in de tweede divisie waardoor koploper Katwijk weer wat uit liep.

Op voorhand mocht TEC dan blij zijn met een punt in Haarlem. Achteraf had er echt wel meer ingezeten voor de nummer veertien van de ranglijst. ,,Ik kan absoluut niet ontevreden zijn”, begon Van de Haar. ,,We hebben misschien twee halve kansen weggegeven tegen een ploeg die mee doet om de bovenste plekken. En zelf kwamen we een aantal keer één-op-één met hun keeper. Drie punten was zeker niet onmogelijk geweest.”