TEC van laatste plaats af na knappe zege op Rijnsburgse Boys; Bo van Essen is het goudhaantje

De openingsfase was voor de thuisploeg, maar dat leverde Rijnsburgse Boys maar één echte kans op; Roderick Gielisse schoot naast. Daarna kwam TEC beter in de wedstrijd en kreeg de Tielse club via Kevin van Kippersluis de mogelijkheid op de openingstreffer, maar de middenvelder schoot over.

Beide ploegen kregen voor rust genoeg kansen. Namens Rijnsburgse Boys was de beste mogelijkheid voor Dani van der Moot, voor TEC werkte Basil Camara een omhaal net over.

Ook na rust bleef het niet rustig voor beide doelen. Nu schoot Van der Moot over en even later redde Swaneveld op een inzet van Furhgill Zeldenrust. Waar Rijnsburgse Boys de bal er niet in kreeg, was het Bo van Essen die TEC twintig minuten voor tijd op voorsprong zette. Hij stond aan het einde van een goede counter: 0-1.