TEC versterkt zich met Guytho Mijland en Givon Derby

VIERDE DIVISIE Orion ontsnapt, AWC geen ‘Herbst­meis­ter’ en Juliana klampt aan

Orion is in de vierde divisie B naar de derde plaats geklommen door thuis op de valreep met 3-2 van RKZVC te winnen. Sjoerd Freriks kopte tegen de hekkensluiter uit Zieuwent in de voorlaatste minuut uit een hoekschop bij de tweede paal de winnende treffer binnen.

12 december