Tielse transfergekte gaat door: Mo Bendadi twintigste nieuwkomer bij TEC

Bij TEC wordt Bendadi herenigd met trainer Hans van de Haar, waar hij eerder ook mee samen werkte bij FC Lienden. Bendadi speelde tussen 2015 en 2019 voor FC Lienden. Daarvoor voetbalde hij bij Bennekom. In de winterstop van het seizoen 2018-2019 maakte Bendadi de overstap van FC Lienden naar GVVV. Zijn verblijf in Veenendaal bleef bij een half seizoen. Daarna trok hij naar Sparta Nijkerk, maar de creatieve middenvelder wilde graag weer in de tweede divisie voetballen.