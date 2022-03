Tom van der Neut (35) ruilt TEC na dit seizoen in voor DOVO

GVVV wacht nog achttien duels in elf weken: ‘Mijn spelers krijgen bijna geen rust meer’

GVVV begint zaterdagmiddag in het uitduel bij Jong Sparta Rotterdam aan een loodzwaar programma. De Veenendaalse club, hekkensluiter in de tweede divisie, moet in de resterende elf weken nog achttien (!) duels afwerken. Trainer Gery Vink spreekt van een moordend schema.

