Trainersduo Hans van de Haar-Eric Meijers ook volgend seizoen op de bank bij TEC

Van de Haar staat sinds de zomer van 2020 aan het roer bij TEC, de huidige nummer vijftien van de tweede divisie. Meijers stapte eind vorig jaar in. Sinds de komst van de Nijmegenaar zijn de resultaten er in Tiel op vooruitgegaan, maar de ploeg is nog altijd verwikkeld in een degradatiestrijd.

,,De samenwerking tussen Eric en mij verloopt goed en ondertussen kijken we natuurlijk ook al een beetje naar volgend jaar. Naar het nieuwe seizoen en naar wat we nog moeten realiseren om onze ambities waar te maken voor het 100-jarig jubileum van club”, zegt Van de Haar. ,,Natuurlijk heb ik er alle vertrouwen in dat we ons kunnen handhaven in de tweede divisie. We hebben een goede selectie met talentvolle, sterke, fitte spelers, die allemaal net zo gedreven zijn als Eric en ik om dit waar te maken.”

Ook Meijers kijkt uit naar een verdere samenwerking: ,,Ik ben heel content met de contractverlenging bij TEC. Continuïteit is namelijk de basis van succes. Samen bouwen aan de saamhorigheid van de club.”

TEC treft titelkandidaat

TEC gaat zaterdagmiddag (14.30 uur) op bezoek bij HHC Hardenberg. De nummer drie van de ranglijst liet eerder dit seizoen in Tiel al zien waarom het om het kampioenschap in de tweede divisie voetbalt. HHC won in september vrij eenvoudig met 0-2 van TEC.

Maar er is hoop voor de Tielse club, want de laatste weken draait de ploeg van trainer Pascal Diender niet vlekkeloos; van TEC’s concurrenten OFC (0-2) en IJsselmeervogels (1-0) werd verloren.

TEC, momenteel de nummer vijftien op de ranglijst, moet het in Overijssel nog stellen zonder de geblesseerde routinier Mohamed El Makrini. Ook basisklant Yaël Eisden, die vorige week uitviel, is er nog niet bij.