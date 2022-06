Voor passanten hoeft TEC komend seizoen geen ruimte meer te maken

Toen we bij Katwijk met 6-0 verloren, vond ik het wel even spannend worden

Trainer Hans van de Haar begon met Léon Hese als assistent aan het seizoen, zag na de winterstop Scott Calderwood naast hem op de bank zitten en eindigde het seizoen alleen. Hese stopte in december met zijn taken bij TEC, omdat hij meer tijd wilde spenderen aan zijn maatschappelijke carrière en privéleven. Calderwood volgde hem in februari op, maar moest van TEC begin mei uit angst voor belangenverstrengeling in de degradatiestrijd met Kozakken Boys vertrekken. Calderwood staat komend seizoen namelijk aan het roer bij de club uit Werkendam.