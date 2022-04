Weinig handen schudden voor voormalig TEC-speler Wimilio Vink bij terugkeer in Tiel

Veel handen schudden hoeft Vink bij zijn terugkeer niet te doen, want oude bekenden uit zijn periode bij TEC komt hij amper tegen. De Tielse metamorfose is inmiddels wel bekend. ,,Maar het blijft een speciaal duel”, zegt de middenvelder. ,,Ik heb vier mooie jaren bij TEC gehad. Anderzijds kom ik inderdaad geen oud-teamgenoten tegen.”

Net zoals het hele team vertrok ook Vink in 2020. Zijn bestemming werd dus Spakenburg en daar heeft hij zeker geen spijt van. ,,Ik merk dat Spakenburg al jaren in de top van het amateurvoetbal actief is. Dan heb ik het over bijvoorbeeld de faciliteiten; daar is menig profclub jaloers op. Heel anders dan bij TEC, wat ook wel weer de charme had natuurlijk.”