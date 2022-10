Zaalvoetbaldoelpunt van Daan Blij levert TEC een punt op; spits Mengerink per brancard van het veld

Voor de vierde wedstrijd op rij stapte TEC zaterdag met één punt van het veld. Nu eindigde het duel met Kozakken Boys, de nummer twaalf in de tweede divisie, in een gelijkspel: 1-1.

Het leek meteen al weer een zware middag te worden voor TEC. Zoals wel vaker dit seizoen liep de Tielse club al binnen twintig minuten tegen een achterstand aan. De manier waarop was helemaal knullig, want verdediger Basil Camara schoot de bal vlak voor het eigen doel keihard tegen Fabian Korporaal op. Via het been van de middenvelder belandde de bal achter goalie Nick van den Dam: 0-1.

Even later kreeg TEC nog een tik te verwerken. Marciano Mengerink verdraaide zijn knie en de knak was langs de zijlijn te horen. Hij moest per brancard van het veld af en de Tielse club lijkt hem de komende weken of zelfs maanden te moeten missen.

Zaalvoetbalgoal

Na rust ging het TEC beter af en dat resulteerde al snel in de gelijkmaker. Daan Blij soleerde met de bal onder en aan de voet - alsof hij in de zaal aan het voetballen was - door de Kozakken Boys-defensie heen en prikte de bal in de verre hoek: 1-1.

Even later leek Adham El Idrissi er 2-1 van te maken, maar de spits schoot vanuit de draai naast. Tien minuten later werd een schot van opnieuw El Idrissi overgetikt door doelman Mike van de Meulenhof.

TEC bleef op zoek gaan naar de voorsprong, had die misschien ook best verdiend, maar moest genoegen nemen met een punt. De ploeg van Hans van de Haar staat op de zeventiende plek met negen punten.

TEC: Van den Dam; Klooster (77. Kaleka), Leeuwin, Camara, Van Rijn; Van Haaren (73. Aamri), El Makrini, Blij (77. Eisden), Van Kippersluis; Van Essen en Mengerink (39. El Idrissi).