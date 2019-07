Alaphilippe: Onmogelijk om het geel te dragen tot in Parijs

Alaphilippe nam in de derde rit het geel over van Mike Teunissen, raakte de leiderstrui in de zesde rit kwijt aan de Italiaan Giulio Ciccone, maar heroverde het gele tricot in de achtste etappe. ,,Ik heb enorm genoten van deze eerste tien dagen in de Tour de France”, aldus de 27-jarige renner van Deceuninck - Quick-Step. ,,Ik verspeelde mijn trui weliswaar even, maar ik knokte me terug in het geel en daar ben ik trots op. Alles wat nu nog volgt in de Tour is bonus, mijn Tour is al geslaagd.”