Alaphilippe vergeet teleurstellingen: 'Dit is geweldig'

,,Dit was het plan'', vertelde de Franse renner van Quick-Step na zijn ritzege in Le Grand-Bornand, behaald na een knappe solo die hij inzette kort voor de laatste Alpencol van de dag.



Peter Sagan hield Alaphilippe in 2016 in Cherbourg van de ritzege af. ,,Daar heb ik heel lang van gebaald. En ik was teleurgesteld over de vierde plaats, eerder deze Tour in de etappe naar Mûr-de-Bretagne. Dat was een tegenvaller, het was een rit die me op het lijf geschreven was.''



Maar nu overheerste tevredenheid: ,,Ik heb een rit gewonnen in de Tour en dan ook nog op deze manier. Het is geweldig.''