Alle uitslagen, klassementen, het routeschema en de deelnemers

25 juni Mathieu van der Poel draagt deze dagen in Bretagne de last van topfavoriet voor de eerste gele trui. Geen probleem. MVDP is door de jaren gewend geraakt aan die status, waar hij ook verschijnt. ,,Mensen vergeten dat het mijn eerste Tour is.”