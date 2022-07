Annemiek van Vleuten dankt superieure overwinning aan haar leeftijd: ‘Anderen kunnen dit later ook’

,,Het is mijn stijl om aan te vallen en niet te wachten tot de finale", legde ze uit. ,,Ik had deze omgeving verkend en wist dat de Petit Ballon een zware klim was. Na zes dagen wachten, overleven en herstellen wilde ik snel afstand nemen. Daarom ging ik op de eerste klim al.”

Waarom ze vandaag zoveel beter was dan de anderen wist ze ook. ,,Ik ben ouder dan de andere meiden, dus heb meer trainingsjaren in me. Laat me duidelijk zijn: het heeft niks te doen met hoeveel de anderen trainen, maar ik heb een grotere capaciteit. De andere meiden kunnen dit over een aantal jaar ook.”

‘Mijn dag heeft nog nooit zolang geduurd’

Van die andere meiden was Demi Vollering de enige die de aanval van Van Vleuten op Petit Ballon kon beantwoorden. ,,Dit was alles wat erin zat”, zei ze na afloop, zuchtend en kreunend van vermoeidheid. ,,Ik denk dat ik niet ontevreden mag zijn. Toen ik haar naar voren zag komen, wist ik wel hoe laat het was. Ik had alleen gehoopt dat we er met een grotere groep bij konden blijven”, aldus Vollering, die alleen de bolletjestrui overhield aan de koninginnenrit. ,,Mijn dag heeft nog nooit zolang geduurd.”

Van Vleuten pakte ook de leiding in het klassement en mag voor het eerste de gele trui aantrekken. ,,Vroeger was het geel iets van de jongens, dus ik had er geen gevoel bij", vertelde ze. ,,Maar nadat ik Marianne Vos erin zag rijden moet ik zeggen: het is een hele mooie trui.Het is een prachtig extra cadeau bij deze mooie overwinning.”