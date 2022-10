Annemiek van Vleuten ziet door bergen en tijdrit kans voor nieuwe Tourzege

De Tour de France voor vrouwen begint volgend jaar op 23 juli in Clermont-Ferrand en eindigt een week later in de Pyreneeën. Dat heeft koersdirecteur Marion Rousse donderdag bekendgemaakt. De aankomst van de voorlaatste etappe ligt op de Tourmalet. De slotrit is een individuele tijdrit van 22 kilometer met start en finish in Pau.

Het wordt het tweede jaar dat de Tour voor vrouwen door organisator ASO aansluitend aan de mannen-Tour wordt gehouden. Dit jaar werd de achtdaagse rittenkoers gewonnen door Annemiek van Vleuten.

Afgelopen editie begon de Tour voor vrouwen in Parijs, enkele uren voordat de mannen daar zouden finishen. Ook de komende editie begint op de dag dat de mannen hun koers afsluiten. De eerste etappe begint en eindigt na 124 kilometer weer in de stad Clermont-Ferrand, ongeveer gelegen in het midden van Frankrijk. Van daaruit rijden de rensters de volgende dagen naar het zuiden.

Het zwaartepunt lag dit jaar in de laatste twee etappes, beide in de Vogezen. Volgens koersdirecteur Rousse was vooral de laatste beklimming eigenlijk te zwaar. Daarom zijn aanpassingen aan het parkoers doorgevoerd. ,,We hebben geluisterd naar wat de rensters ons hebben verteld”, zei Rousse. De beklimming van de Tourmalet is volgens de directeur ook ‘een zware beklimming’, maar heeft minder hoogtemeters dan de laatste rit van de afgelopen editie.

Het rittenschema van de vrouwen in de Tour Féminin van 2023: Tour de France voor vrouwen.

De rensters leggen de komende Tour bijna 1000 kilometer af in acht dagen. Volgens Rousse is het nog te vroeg om te denken aan een programma van drie weken, zoals bij de mannen het geval is. ,,Dat is nog niet mogelijk. Daarvoor is nog een lange weg te gaan. Maar we hopen dat de dingen zich in die richting zullen ontwikkelen.”

Annemiek van Vleuten

Van Vleuten is blij met het parkoers. Vooral de beklimming van de Tourmalet op de voorlaatste dag en de afsluitende tijdrit kunnen op goedkeuring rekenen van de 40-jarige Nederlandse winnares van dit jaar. ,,Het is voor het aanzien van de koers belangrijk om een finish te hebben op een berg van een bepaalde statuur”, zei Van Vleuten over de Tourmalet in de Pyreneeën.

Anders dan de afgelopen editie is er volgend jaar een individuele tijdrit, in de achtste en laatste etappe over 22 kilometer met start en finish in Pau. ,,Dit jaar hadden we een geweldig begin gemaakt met de Tour voor vrouwen. Voor de komende editie is het parkoers een beetje ‘gefinetuned’ en ik denk dat ze dat goed hebben gedaan.”

Het wordt het tweede jaar dat de Tour voor vrouwen door organisator ASO aansluitend aan de mannen-Tour wordt gehouden. Van Vleuten noemde de overwinning van de afgelopen editie ‘de mooiste en beste prestatie’ van haar carrière. ,,Ik merkte dat er veel mensen naar hadden gekeken. Naast wielerliefhebbers ook mensen die dat niet zijn. Dat was ik niet gewend. Dat maakte me supertrots.”

Alle ritten uit de Tour de France voor vrouwen in 2023

• Rit 1, zondag 23 juli: Clermont-Ferrand - Clermont-Ferrrand (124 km)

• Rit 2, maandag 24 juli: Clermont-Ferrand - Mauriac (148 km)

• Rit 3, dinsdag 24 juli: Collonges-La-Rouge - Montignac-Lascaux (147 km)

• Rit 4, woensdag 26 juli: Cahors - Rodez (177 km)

• Rit 5, donderdag 27 juli: Onet-le-Chateau - Albi (126 km)

• Rit 6, vrijdag 28 juli: Albi - Blagnac (122 km)

• Rit 7, zaterdag 29 juli: Lannemazan - Tourmalet (90 km)

• Rit 8, zondag 30 juli: Pau - Pau (slottijdrit 22 km)

