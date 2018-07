ASO zet Gianni Moscon uit Tour na klap bij Fortuneo-renner

Lezerstour: Tielenaren blijven aan kop algemeen klassement

21 juli Ver achter winnaar Omar Fraile gingen de klassementsrenners vandaag een fel gevecht aan op de steile muur richting Mende. Tom Dumoulin kwam met het sterke Sky-duo Geraint Thomas en Chris Froome over de streep. En dat deed Cees Kersten uit Heveadorp goed, in ieder geval voor wat betreft zijn prestaties in de Gelderlander Lezerstour. Hij pakte de dagzege. In het algemeen klassement blijft Tielenaar Johan van Eldik fier aan kop. Hij behoudt zijn voorsprong van 24 punten op stadsgenoot Jan Spies.