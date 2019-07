Astana raakt na Fuglsang ook Sánchez kwijt

Sunweb besluit vanavond over doorrijden gevallen Bol

20:12 Cees Bol was in de zestiende etappe in de Ronde van Frankrijk betrokken bij een valpartij. De 23-jarige wielrenner van Sunweb reed de etappe wel uit. De ploeg beslist vanavond of Bol de komende dagen verder rijdt, meldde ploegleider Aike Visbeek aan de NOS.