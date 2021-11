Bernal keert terug in Tour de France: duel met Pogacar en Roglic op komst?

Video Sprintaan­trek­ker Teunissen: 'Dit is wel even in stijl afsluiten’

Normaal gesproken krijgt Michael Morkov alle lof als sprintaantrekker, maar vandaag was het Mike Teunissen die grote indruk maakte. De renner van Jumbo-Visma zette Wout van Aert perfect af en had een groot aandeel in de overwinning van de Belg. ,,Misschien is er nog een plekje vrij in de baanselectie, dan kan hij dat óók nog proberen.”

18 juli