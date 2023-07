Boete en declassering voor Mathieu van der Poel na duw tijdens lead-out

Podcast In Koers | Tour-vooruit­blik van Dylan van Baarle en Wout Poels over mogelijke zeges, afzien en rode rugnummers

In deze speciale Tour de France-podcast van In Koers peilen we de kriebels bij Dylan van Baarle en Wout Poels. Ze staan allebei aan de start als de grootste wielerwedstrijd van het jaar zaterdag in Bilbao begint en dat brengt spanning en stress met zich mee.