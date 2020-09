Bol moet hopen op niet te snelle winnaar in tijdrit: ‘Het is echt lastig’

WIELERSPEL Ineos-duo gearmd over finish achttiende Touretappe, W.J. Holleman pakt koppositie Wielerspel

17 september Na de achttiende etappe in de Tour de France heeft W.J. Holleman uit Doorwerth de koppositie in het Wielerspel van De Gelderlander weten te veroveren. Holleman, woensdag nog gedeeld vijfde, gaat Jesper van der Heiden voorbij in het algemeen klassement.