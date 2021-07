Bolletjestrui blijft in bezit van Poels, twee belangrijke dagen voor de boeg

Ploeglei­der Pogacar vecht tegen kanker, maar is ook op afstand ‘wielerva­der’ van geletrui­dra­ger

9:17 Tadej Pogacar (22) is de heerser in deze Ronde van Frankrijk. De Sloveen, op weg naar zijn tweede Tourzege, krijgt daarbij hulp op een wel heel bijzondere manier. Zijn ploegleider Allan Peiper (61) wordt thuis behandeld tegen prostaatkanker, maar is op afstand tóch betrokken bij de ploeg. ,,Ik weet zeker dat hij trots voor de televisie zit.’’