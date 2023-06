Breukink, Elijzen en Traksel geven hun geheimen prijs: in Tourpool maakt die ene parel je het slimste jongetje van de klas

met video Lorena Wiebes sprint naar tweede etappezege Tour de France Femmes, Vos behoudt gele trui

Lorena Wiebes (23) heeft de vijfde etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De renster van Team DSM sprintte in de straten Saint-Dié-des-Vosges naar haar tweede zege deze ronde. Ze klopte de Italiaanse wereldkampioene Elisa Balsamo. Marianne Vos eindigde in de gele leiderstrui als derde en behield de eerste plaats in het algemeen klassement.