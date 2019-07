Breukink heeft eindelijk opvolger: ‘Mike zal later beseffen wat dit betekent’

lezerstour Jan Peters aan kop in De Gelderlan­der Tourspel na eerste etappe

17:38 NIJMEGEN - Een historische zege voor Mike Teunissen zaterdag in de eerste etappe van de Tour de France. Ploeggenoot én topfavoriet Dylan Groenewegen kwam in volle finale ten val, maar Teunissen nam zijn rol perfect over en won in Brussel. Teunissen is ook de eerste Nederlandse geletruidrager sinds Erik Breukink in 1989.