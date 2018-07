Breukink 'hoopt' dertigjarig jubileum te halen als laatste geletruidrager

In de aanloop naar de Tour de France viel de naam van Erik Breukink opvallend vaak. Breukink is nog altijd de laatste Nederlandse geletruidrager. Dylan Groenewegen wordt getipt om Breukink, 29 jaar na diens zege in de proloog van de Tour in Luxemburg, op te volgen. De eerste etappe door de Vendée is op het lijf geschreven van de sprinters en Groenewegen staat in het rijtje met favorieten.