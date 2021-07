Cavendish emotioneel na behalen tijdslimiet, Démare vier seconden te laat binnen

Al op de allereerste klim werd de zogenaamde ‘bus’ gevormd, vooral bestaande uit sprinters. Mark Cavendish was een van die renners die al vroeg in de problemen kwam, maar in bijzijn van ploeggenoten Michael Morkov en Tim Declercq wel net op tijd de finish wist te bereiken. Met de tranen rollend over zijn wangen hield hij anderhalve minuut over op de vastgestelde tijdslimiet van 37.19 minuten.

Voor Démare is het nog even nagelbijten. De Fransman kwam na 37.23 minuten over de streep gereden en moet in principe de wedstrijd verlaten. Het is niet bekend of de Franse jury onverbiddelijk is of Démare nog in koers houdt. Ook Anthony Delaplace was te laat.