Cavendish voltooit hattrick in Châteauroux: ‘Sommige sprintteams gaan er niet vol voor, onbegrijpelijk’

Het record van Eddy Merckx komt bovendien weer een stap dichterbij voor ‘Cannonball Cav’. Merckx won 34 etappes in de Tour de France. Cavendish is door zijn twee zeges deze week naar 32 geklommen. Dinsdag was hij zeer emotioneel na zijn eerste etappezege in de Tour in vijf jaar. Nu was het vooral zichtbaar genieten voor Cavendish, die zijn teamgenoten van Deceuninck–Quick-Step opnieuw uitgebreid in zijn vreugde betrok. Cavendish gaf op weg naar het podium ook nog een knuffel aan Mathieu van der Poel, die ook morgen weer in de gele trui zal rijden.



,,Wow. Dit was geweldig. Het lijkt wel alsof het steeds anders is hier, maar ik ben dolgelukkig dat ik opnieuw heb kunnen winnen", zei Cavendish, die Jasper Philipsen van Alpecin-Fenix in de sprint klopte. ,,Tien jaar geleden won ik hier voor het laatst, dat voelt al zo lang geleden. Het is echt heel speciaal. Er zijn hier zoveel sterke teams en snelle sprinters, maar niet alle teams gaan er vol voor. Het zijn vooral de Franse teams, die rijden voor eigen publiek. Die moeten er toch vol voor gaan? Dat verbaast me wel een beetje.”