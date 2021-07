Cees Bol hoopt op massasprint: ‘Maar we zullen scherper moeten zijn dan gisteren’

Cees Bol hoopt in de dertiende etappe van Nîmes naar Carcassonne te kunnen sprinten om de ritoverwinning. De 25-jarige sprinter van Team DSM jaagt nog altijd op zijn eerste etappezege in de Tour de France. ,,We hopen met een goede sprinttrein vooraan aan de sprint te beginnen en gaan proberen de koers te winnen”, zegt Bol.

Het is tot dusverre nog niet de Tour van Bol en Team DSM. Bol eindigde twee keer als zesde in de sprint en werd achtste en tiende. In de twaalfde rit van donderdag kwam het voor het peloton niet tot een sprint voor de dagzege.

,,Er gingen helemaal aan het begin dertien man weg. Nils Eekhoff en Mark Donovan zijn er nog achteraan gegaan, maar het was al snel duidelijk dat het peloton dat niet meer wilde. Toen hebben we besloten realistisch te zijn en niet achter die dertien man aan te gaan rijden.”

Bol verwacht nu een vergelijkbare rit, waar aanvallers zullen proberen weg te springen en het aan de sprintersploegen is wie er kan ontsnappen.

,,Er staat een iets minder harde wind en het is een langere etappe”, zegt de Noord-Hollander. ,,Maar we zullen scherper moeten zijn. We hebben geleerd van donderdag, dat als het niet zo gaat als we denken, we ons plan moeten aanpassen.”

Mark Cavendish

In de sprint zijn momenteel alle ogen gericht op de Brit Mark Cavendish, die al drie etappes won in deze Tour en nog één zege verwijderd is van evenaring van het recordaantal ritzeges van 34 van Eddy Merckx.

,,Enerzijds verbaast het me wel, omdat hij de laatste jaren dit niveau niet had”, zegt Bol over de Britse sprinter. ,,Maar anderzijds had hij al dertig ritten gewonnen en heeft hij natuurlijk al lang bewezen dat hij dit kan.”