Column Thijs Zonneveld | Het individualisme en het egoïsme vieren hoogtij bij de Tour de France

met video Ex-ren­ners en buitenland­se media lyrisch over ‘superieure’ Jonas Vingegaard: ‘Beste tijdrit ooit’

Jonas Vingegaard deed bij wielerfans monden openvallen met zijn weergaloze tijdrit in de Tour de France. Ook de buitenlandse media en vele ex-renners kwamen superlatieven tekort voor de superieure Deen, die zijn tweede zege in de Ronde van Frankrijk voor het grijpen heeft. ,,Het was geen klap, zelfs een mokerslag is nog een te klein woord.” Een overzicht.