Column Thijs Zonneveld | Het is een gotspe dat veranderingen vanuit de renners en de ploegen moet komen

Cees Bol mikt op ritwinst in de Tour: ‘Vorig jaar was ik er een paar keer dichtbij’

25 juni Cees Bol gaat in zijn derde Tour de France op jacht naar zijn eerste overwinning. De sprinter van Team DSM toonde vorig jaar zijn snelle benen met een tweede en een derde plaats, maar een overwinning bleef uit. ,,Net zoals in 2020 mik ik op ritwinst”, zegt de 25-jarige Noord-Hollander. ,,Maar ik besef maar al te goed hoe moeilijk het is in de Tour.”