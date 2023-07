Column Thijs Zonneveld | Het kon Wout van Aert geen reet schelen wat anderen dachten, voor hem was het niet eens een dilemma

Geklungel bij DSM-Firmenich in tijdrit Tour de France: twee renners vallen, twee starten te laat

Maandag was het een rustdag in de Tour de France, maar voor de renners van DSM-Firmenich leek de rustdag nog wel iets langer te duren. Vier renners die al vroeg moesten beginnen aan de tijdrit in de Tour de France waren namelijk niet helemaal bij de les.