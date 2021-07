Column Thijs Zonneveld | Hypocriet: Frankrijk wordt volgestort met plastic meuk en de ASO vindt het prima

Mollema en Kruijswijk kijken uit naar tweemaal Ventoux: ‘Ken de eerste klim niet’

6 juli In de elfde etappe van de Tour de France moet het peloton woensdag liefst tweemaal over de Mont Ventoux. De aankomst ligt na de afdaling van de bekende col in Malaucène. ,,Ik kijk echt heel erg uit naar deze etappe”, zei Bauke Mollema. Steven Kruijswijk hoopt vooral op betere benen dan in het Alpenweekeinde.