Column Thijs Zonneveld | Jumbo-Visma heeft me acute nierstenen bezorgd, maar het was het waard

Uitslagen en klassemen­ten Tour de France 2022 | Jonas Vingegaard rijdt Tadej Pogacar uit het geel

Jonas Vingegaard is de nieuwe leider in de Tour de France. De Deen van Jumbo-Visma nam na een spectaculaire etappe in de Alpen het geel over van titelverdediger Tadej Pogacar. Bekijk hieronder alle uitslagen, klassementen, deelnemers én het rittenschema.

17:09