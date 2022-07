Corona eist nieuw slachtoffer in Tour de France: Movistar-kopman Enric Mas naar huis

Mas deed gisteren in de laatste bergetappe van deze Tour nog een verwoede poging om zich te verzekeren van een notering in de top tien van het algemeen klassement. De 27-jarige Spanjaard van Movistar trok in de aanval, maar moest dat later bekopen. Hij verloor veel tijd en zakte van plek 10 naar plek 11 in het klassement.



Vandaag gaat Mas dus niet meer van start. Daarmee heeft corona al het 22ste slachtoffer van deze Tour geëist. Tim Declercq, Omer Goldstein, Matteo Trentin, Samuele Battistella, Daryl Impey en Bryan Coquard werden vlak voor het Grand Départ van de startlijst geschrapt.



In de loop van de Tour moesten Geoffrey Bouchard, Vegard Stake Laengen, Guillaume Martin, Luke Durbridge, George Bennett, Warren Barguil, Magnus Cort, Simon Clarke, Aurélien Paret-Peintre, Mikaël Cherel, Max Walscheid, Tim Wellens, Imanol Erviti, Damiano Caruso en Chris Froome er al de brui aan geven vanwege een positieve test.



De negentiende etappe van de Tour de France start om 13.15 uur en is hier te volgen.