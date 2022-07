Corona slaat toe in kamp Quick-Step: nog eens vier kaderleden naar huis

De corona-uitbraak bij wielerploeg Quick-Step Alpha Vinyl is voorlopig nog niet voorbij. Na eerdere coronagevallen in de ploeg, zijn nu ook sports directors Wilfried Peeters en Klaas Lodewyck naar huis gestuurd na een positieve test.

De ellende bij Quick-Step begon toen renner Tim Declerq in aanloop naar de Tour de France positief testte. Hij moest de Tour daardoor aan zich voorbij laten gaan en even later bleek ook ploegleider Tom Steels het virus onder de leden te hebben.

Inmiddels heeft het virus nog harder toegeslagen. Niet alleen Peeters en Lodewyck moeten naar huis, maar ook chauffeur Jean-Marie Wampers en dokter Toon Cruyt waren positief. De ploeg heeft direct ingegrepen en heeft met Philip Jansen direct een vervangende dokter in laten vliegen.

„Ik heb woensdagavond in het hotel van de ploeg in Binche licht positief getest en ben meteen van daaruit naar huis gereden”, legt Wilfried Peeters uit. „Ik voel me niet ziek en heb geen symptomen, maar ik mag en kan geen risico’s nemen. Dat is de realiteit van het moment. Frustrerend, want we doen er alles aan in de Tour om onze bubbel te beschermen.”

„Ondertussen is ook Geert Van Bondt opgeroepen om naast Davide Bramati de troepen te leiden in Frankrijk. Na het weekend komt Tom Steels er in principe weer bij en als ik volgende week dinsdag negatief test, kan ook ik mijn plaats weer innemen. Via zoom-meetings thuis blijf ik inmiddels in contact met de mensen in de Tour.”

