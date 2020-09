Coronatests in Tour op rustdag

De renners en andere teamleden leven al sinds enkele dagen voor de Tourstart in een 'bubbel', al is er de vrees voor besmetting door toeschouwers. Op de bergen staan veel mensen zonder mondkapje. Tom Dumoulin was het ook opgevallen. ,,Het is niet goed, want corona is er nog en wij willen Parijs halen", zei de Limburger van Jumbo-Visma. In Frankrijk worden dagelijks nog meer dan 7000 nieuwe besmettingen gemeld.

Maandag is de eerste rustdag in deze Tour.