Daniel Martínez wint dertiende etappe Tour, Marcel de Bruijn troeft Henk Udo af in Wielerspel

De Bruijn (258 punten) wist precies één punt meer te scoren dan Udo (257). Op de derde plaats komt Micky van Leeuwen uit Wageningen met 254 punten, op de voet gevolgd door Hans Belt (Elst, 253 punten) en Daan Bitter (Herveld, 253 punten). Ralph Knuever uit Doetinchem valt met 252 punten nét buiten de top vijf.



In het algemeen klassement is het nog altijd Matts Buil die aan kop gaat met 3359 punten. Nummer twee Nando Ernst uit Borculo heeft 12 punten minder: 3347. De top vijf wordt gecomplementeerd door MAW Dekkers (3337 punten), Markgaasbeek (3337 punten) en Cees de Gram (3335 punten).



In totaal doen er 3436 mensen mee met het Wielerspel van De Gelderlander en zijn er 475 ‘leagues’ (onderlinge competitieverbanden) gevormd.



Lees hier alles over de Tour de France. Teruglezen over de scores in het Wielerspel kun je hier.