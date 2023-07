De dood fiets altijd mee, ook in de Tour de France: ‘Het is bizar dat iemand zo uit het leven wordt gerukt’

Column Thijs Zonneveld | Jonas Vingegaard is niet in de Tour voor de kruimels, hij wil de hele taart

Columnist Thijs Zonneveld keek met verbazing naar de woede die in België ontstond tijdens het openingsweekend van de Tour de France. ,,Nog geen twee dagen is deze Tour onderweg of de discussie van vorig jaar en het jaar daarvoor laait weer op.”