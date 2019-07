De Fransen favoriet in de Tour? Mais non!

Laatste bergetappe Tour uitgezon­den in bioscoop Eindhoven

7:39 De ontknoping van de Tour de France is aanstaande zaterdag live te zien in de bioscoop. Brancheorganisatie BOVAG vertoont in de Pathé-bioscoop in Eindhoven de twintigste etappe, de bergetappe van Albertville naar Val Thorens.